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В Казахстане поставлена точка в резонансном деле экс-министра Бишимбаева

22:40
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Он получил 24 года за убийство гражданской жены

Перед присяжными заседателями суд поставил 13 вопросов, на которые те должны были дать однозначные ответы: да или нет. Пожалуй, самое главное, что решалось: как будет квалифицировано это преступление. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо умышленное убийство. Первое - до 12 лет заключения, а вот умышленное - вплоть до пожизненного.

Присяжные заседатели долго не думали. Куандык Бишимбаев виновен в систематических истязаниях своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой и убийстве с особой жестокостью. Судья, основываясь на вердикте присяжных, огласила окончательный приговор: "Суд приговорил: Бишимбаева Куандыка Валихановича признать виновным в совершении уголовных правонарушений. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы".

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, управляющий ресторана, где было совершено преступление, тоже признан виновным в укрывательстве. За то, что всячески помогал влиятельному брату уничтожать улики. В том числе по приказу Бишимбаева пытался уничтожить записи с камер видеонаблюдения.

В ноябре прошлого года Бишимбаев вместе с гражданской супругой пришел в ресторан, который, как пишут местные СМИ фактически ему и принадлежал. Ели, выпивали и очень громко ссорились. На глазах у посетителей и перед объективами камер видеонаблюдения. А уже глубокой ночью, даже ближе к утру, когда ресторан опустел, Бишимбаев стал бить женщину, а в какой-то момент - душить. Но потом отпустил. Пара скрылась в так называемой вип-кабинке, где позже Салтанат Нукенова скончалась.

Судмедэксперты назвали причину - черепно-мозговая травма. Подсудимый не отрицал, что бил. Но то, что убил, не признал до сих пор. Утверждал, что возлюбленная была сильно пьяна и могла сама упасть и удариться головой.

Бишимбаев патологически ревнив, очень несдержанный в эмоциях мужчина, утверждают его знакомые, хотя во время выступлений в суде он играл кроткого и послушного. Его карьера была стремительной. В 20 лет еще обычный менеджер. А в 27 уже вице-министр индустрии и торговли Казахстана. Работал даже помощником президента. В 2016 году занял пост министра национальной экономики. Был пойман на взятках и в 2018-м получил десять лет тюрьмы. А вышел уже через год. Помилование от президента снизило срок до 4 лет, плюс еще оформили УДО. Сейчас Бишимбаеву 44 года.

Адвокаты подсудимого заявили, что будут обжаловать приговор. 

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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Куандык Бишимбаев напал на Салтанат Нукенову
Куандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова
Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова
Куандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова
Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова
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