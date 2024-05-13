ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФРГ вновь отклонила предложение НАТО о бесполетной зоне над Украиной

14:40
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Киев просит об этом с начала СВО

Власти Германии вновь отрицательно отреагировали на инициативу союзников по НАТО создать бесполетную зону над украинской территорией. Об этом в понедельник, 13 мая, рассказал источник в германском кабмине.

По словам собеседника Reuters, в Берлине не намерены менять позицию по данному вопросу. Там напомнили, что "мы уже отклонили это предложение раньше, и я думаю, что то же самое относится и к предложениям, поступающим сейчас".

Украинские власти с начала Россией специальной военной операции просили своих западных партнеров обеспечить бесполетную зону над Украиной, но на Западе отказались выполнять эту прихоть.

Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что Североатлантический альянс не станет закрывать небо над Украиной, так как это "приведет к непосредственному конфликту между НАТО и Россией", а военно-политический блок стремится избежать эскалации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг НАТО
Флаг НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.