Киев просит об этом с начала СВО

Власти Германии вновь отрицательно отреагировали на инициативу союзников по НАТО создать бесполетную зону над украинской территорией. Об этом в понедельник, 13 мая, рассказал источник в германском кабмине.

По словам собеседника Reuters, в Берлине не намерены менять позицию по данному вопросу. Там напомнили, что "мы уже отклонили это предложение раньше, и я думаю, что то же самое относится и к предложениям, поступающим сейчас".

Украинские власти с начала Россией специальной военной операции просили своих западных партнеров обеспечить бесполетную зону над Украиной, но на Западе отказались выполнять эту прихоть.

Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что Североатлантический альянс не станет закрывать небо над Украиной, так как это "приведет к непосредственному конфликту между НАТО и Россией", а военно-политический блок стремится избежать эскалации.

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