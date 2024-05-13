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В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину

14:41
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Петиция аналогичного содержания размещена на сайте президента Украины

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) призвал главу государства Владимира Зеленского попросить западных партнеров ввести свои войска на Украину.
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Парламентарий заявил в соцсетях, что уже подал соответствующее обращение президенту. По его мнению, "эти решения должны были быть приняты еще вчера" с учетом сложного положения украинской армии на фронте, особенно на харьковском направлении, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появление на сайте украинского президента петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. Оценивая вероятность такого приглашения, Песков подчеркнул, что "киевский режим достаточно непредсказуемый", а также предупредил об опасности подобного варианта развития событий.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко предупредил, что конфликт на Украине рискует выйти за географические рамки одного государства — к этому могут привести авантюрные действия любой отдельно взятой страны — члена НАТО.

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