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Гражданин Сирии пытался незаконно вывезти из России иконы

15:06
  • понедельник
  • 13 мая 2024

13 икон были не оформлены

13 икон конца 20 - начала 21 века передали Русской православной церкви сотрудники Шереметьевской таможни. Иконы пытался вывезти из России гражданин Сирии, спрятав в багаже.

Таможенники на личном досмотре без труда обнаружили изображения святых среди личных вещей пассажира. И к нему появились вопросы.

Иностранец сразу заявил, что перевезти иконы попросил друг, а о необходимости декларировать такую кладь он не знал. К слову, общая стоимость "подарка" оценивается минимум в 120 тысяч рублей.

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