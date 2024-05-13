Беспилотники атаковали машины на трассе в Курской области

Погибла женщина
Вооруженные силы Украины атаковали дронами едущие по трассе автомобили в Курской области.
Инцидент произошел в Глушковском районе возле села Попово-Лежачи. С беспилотников были сброшены взрывные устройства. На месте погибла одна женщина, еще три человека получили ранения. Пострадавших отвезли в районную больницу.
К настоящему моменту пожарные расчеты потушили горящие автомобили, сообщили в telegram-канале правительства Курской области.
В ночь на 13 мая над территорией Курской области были сбиты восемь украинских беспилотников самолетного типа.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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