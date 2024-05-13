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В Польше разворовали деньги на антироссийскую кампанию

15:19
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Высшая контрольная палата Польши готовит заявление в прокуратуру.

В Польше разворовали деньги, предназначенные на антироссийскую кампанию. Как пишут в понедельник, 13 мая, местные СМИ, это около 23 миллиона злотых (примерно 5,8 миллиона долларов), выделенные канцелярией премьер-министра на кампанию StopRussiaNow.
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По информации Onet, эти средства попали в карманы "золотых мальчиков": Радослава Тадаевского, друзей Мариуша Хлопика, который являлся советников экс-главы польского кабмина Матеуша Моравецкого, а также сотрудника президента Польши Петра Палки.

Высшая контрольная палата Польши (NIK) в настоящее время готовит по этому поводу заявление в прокуратуру.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что антироссийская пропаганда заменила представителям европейских политических кругов "базовые курсы начального образования, по географии в том числе".

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев указывал, что главная и многолетняя цель НАТО одна — это ослабление России на всех уровнях. Отсюда и планомерное развитие, и подпитка в западном обществе русофобии.

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