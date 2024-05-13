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Запад отметил падение эффективности украинской ПВО

15:10
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Киев утверждает, что КПД снизился с 73% до 46%

Украинская противовоздушная оборона неэффективна, ей удается перехватывать все меньшее число российских ракет. Если в предыдущие полгода ПВО перехватывала 73% снарядов, то в последние шесть месяцев этот показатель сократился до 46%, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на статистику украинского командования.

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По данным издания, в прошлом месяце уровень перехвата и вовсе упал до 30%. Представители ВСУ объясняют плохую статистику тем, что перехват большего количества ракет приводит к сокращению боеприпасов. А интенсивный заградительный огонь создает риск снижения обороноспособности ВСУ, поскольку системы ПВО иногда требуют времени для перезарядки.

Сами же авторы материала называют другую причину снижения эффективности украинской ПВО. Подчеркивается, что ВС России увеличивают количество беспилотников и ракет, в том числе трудно поражаемых баллистических – а именно от того, какая из сторон сможет превзойти другую в числе используемых ракет, и зависит исход конфликта. При этом Киев зависит от своих западных союзников, а Москва имеет собственные запасы и собственное производство.

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