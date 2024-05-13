Во время последних атак ВС России Украина лишилась нескольких электростанций

Украинской энергетической системе нанесен самый мощный ущерб с начала российской спецоперации. Об этом заявил в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

По словам Галущенко, "ущерб колоссальный", причем "даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше".

В результате недавних ударов российской армии Украина осталась без электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. Украинский министр подчеркнул, что это огромный показатель, поскольку зимой в среднем на Украине всего вырабатывается до восемнадцати гигаватт, сообщает РИА Новости.

8 мая украинские власти заявили о серьезном повреждении трех крупных ТЭС. Российское Министерство обороны объяснило, что групповой удар по объектам на Украине стал ответом на попытки киевского режима повредить объекты энергетики на территории нашей страны.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это часть усилий по демилитаризации соседней страны, поскольку повреждение энергосистемы влияет на деятельность украинского оборонно-промышленного комплекса.

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