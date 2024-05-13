Зюганов: в правительстве не появятся новые "Чубайсы"

Благодаря новой процедуре утверждения состава кабмина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил новую процедуру утверждения правительства. По его мнению, она носит оздоравливающий характер.

"Считаю, при таком порядке не появятся новые "Чубайсы" и "Сердюковы", которые торговали и предавали страну", - отметил парламентарий (цитата по РИА Новости).

Сегодня в Госдуме стартовала процедура утверждения членов нового правительства. Как ожидается, в понедельник будет рассматриваться вопрос об утверждении кандидатур на посты вице-премьеров, во вторник - на должности министров.

Предложения о новом составе правительства в нижнюю палату парламента премьер-министр Михаил Мишустин внес 11 мая.

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