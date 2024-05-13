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Вынесен приговор бывшему министру экономики Казахстана

15:35
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Куандык Бишимбаев получил 24 года колонии за убийство жены

Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам колонии за убийство жены. Решение вынесли присяжные в Верховном суде Республики. Кроме того, обвиняемому придется выплатить 2,4 миллиона тенге – это около пятисот тысяч рублей.
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Напомним, драма разыгралась в ночь с 8 на 9 ноября прошлого года. Бишимбаев с супругой сидели в кафе, которое было закрыто на спецобслуживание. Ссора между мужем и женой привела к тому, что он начал избивать 31-летнюю Салтанат Нукенову. Когда увидел, что супруге стало плохо, то вместо врачей позвонил гадалке.

Бишимбаев на суде долго оспаривал выводы судмедэкспертов. Он считает, что его удары не могли стать причиной смерти супруги. А критичные травмы она получила в тот момент, когда падала. Однако присяжные поверили выводам экспертов.

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