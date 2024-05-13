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Брюссель открестился от заявлений о желании победы Украины на поле боя

15:36
  • понедельник
  • 13 мая 2024

В ЕК отреагировали на выступление Сергея Лаврова

Еврокомиссия считает дезинформацией заявления о том, что Евросоюз хочет победы на Украине на поле боя. Об этом заявил в понедельник, 13 мая, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
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Однако еще в апреле 2022 года глава евродипломатии Жозеп Боррель писал в соцсетях, что конфликт на Украине "должен быть выигран на поле боя".

Тем не менее, Петер Стано назвал "дезинформацией и искажением реальности" слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные государства желают разрешения украинского конфликта именно в бою, сообщает ТАСС.

При этом в декабре 2023 года Жозеп Боррель предупреждал, что "если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит президенту России Владимиру Путину выиграть войну на Украине".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что если западные страны хотят решить украинский кризис на поле боя, то Москва к этому готова.

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