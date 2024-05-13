В кабмине поддержали увеличение возмещения по ОСАГО вдвое

Поправки концептуально поддержаны

Российское федеральное правительство поддержало инициативу представителей думской фракции "Новые люди" об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тысяч рублей.

В настоящее время при оформлении дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудника полиции размер страхового возмещения ущерба машине потерпевшего не может превышать 100 тысяч рублей в случае, если у участников есть разногласия. Если автомобилисты не сумели найти компромисс по сумме возмещения или по виновнику, надлежит вызывать сотрудников ГИБДД.

В кабмине поддержали предложение удвоить лимит выплаты, но указали на то, что оформление документов о ДТП без участия сотрудников полиции "несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий", сообщает ТАСС.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий право жителей новых регионов ездить на их территории без ОСАГО. Освобождение будет действовать весь 2024 год на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

С марта 2024 года российским автомобилистам разрешено заключать краткосрочные договоры ОСАГО — не только на один год, как это было предусмотрено в виде общего правила, но и на более короткий период, вплоть до одного дня.

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