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Захарова посоветовала англосаксам заняться своими "чудовищными" проблемами

15:53
  • понедельник
  • 13 мая 2024

На Западе - устоявшаяся традиция убийств политиков

Рассуждения западных стран, в частности США и Великобритании, о легитимности правительства России приводят в недоумение официального представителя российского МИД. Мария Захарова советует Вашингтону и Лондону обратить внимание на свои "чудовищные" проблемы.

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Дипломат отметила: никто из западников, защищающих "демократию, законность и права человека", не реагируют на то, что в США открыто заявляют о необходимости убить кандидата в президенты Дональда Трампа.

Всей этой "англосаксонской рати", по словам Захаровой, следует обратить взоры на чудовищные проблемы с легитимностью собственных электорально- конституционных процедур.

Представитель МИД также привела хронологию покушений на президентов США, насчитав 19 преступлений, начиная с 1835 года. Захарова подчеркнула, что эта ужасная традиция в Штатах, судя по всему, устоялась – притом, что названные инциденты только часть того, что рассекречено и доступно в открытых источниках.

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