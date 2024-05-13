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Медведь вытащил из автомобиля водителя, попавшего в ДТП

15:47
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Зверь утащил тело пострадавшего в лес

Медведь вытащил из автомобиля, попавшего в ДТП, водителя и унес в лес. ЧП произошло в США. Об этом рассказал канал CBS News

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В штате Массачусетс проезжающие мимо автомобилисты заметили разбитую машину. На место вызвали сотрудников полиции. Те осмотрели автомобиль, но не нашли пострадавшего. При этом утверждалось, что он должен быть. Скорее всего, водителя выкинуло при ДТП из авто полностью или частично. 

Дальнейшее расследование показало, что на месте происшествия побывал медведь. По предположению специалиста, он утащил пострадавшего в лес. Дальнейшая судьба водителя машины неизвестна. 

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Медведь возле автомобиля
Медведь возле автомобиля
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