Депутаты Госдумы утвердили Мантурова первым вице-премьером

Кандидатуру поддержали единогласно

Госдума утвердила на посту первого вице-премьера Дениса Мантурова. Депутаты приняли его кандидатуру единогласно. За - 341 народный избранник. Об этом сообщает РИА Новости.

На этом посту Мантуров по-прежнему продолжит курировать промышленность.

В составе правительства будет еще четыре вице-премьера. Дмитрий Патрушев будет отвечать за сельское хозяйство и экологию. Александр Новак - за топливно-энергетический комплекс и экономику. Татьяна Голикова курирует социальный блок и Агентство по делам национальностей. Дмитрий Григоренко руководит аппаратом правительства.

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