ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутаты Госдумы утвердили Мантурова первым вице-премьером

16:04
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Кандидатуру поддержали единогласно

Госдума утвердила на посту первого вице-премьера Дениса Мантурова. Депутаты приняли его кандидатуру единогласно. За - 341 народный избранник. Об этом сообщает РИА Новости
Путин обсудил работу промышленности с Мантуровым и Чемезовым

На этом посту Мантуров по-прежнему продолжит курировать промышленность. 

В составе правительства будет еще четыре вице-премьера. Дмитрий Патрушев будет отвечать за сельское хозяйство и экологию. Александр Новак - за топливно-энергетический комплекс и экономику. Татьяна Голикова курирует социальный блок и Агентство по делам национальностей. Дмитрий Григоренко руководит аппаратом правительства. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Денис Мантуров
Денис Мантуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.