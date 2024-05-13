Страсти вокруг документа не стихают уже несколько месяцев

Разъяренная толпа пыталась блокировать входы в грузинский парламент с утра. Но депутаты нашли способ попасть на работу. И юридический комитет одобрил в третьем чтении закон об иноагентах. На обсуждение ушла одна 1 минута 6 секунд. Завтра парламентарии примут финальное решение.

Полиция в отношении демонстрантов действовала жестко. Некоторых, казалось, буквально разорвут на части: так отчаянно пытались отбить от правоохранителей протестующие своих соратников. Многих задержали.

Большинство грузинских депутатов считают - иностранное влияние на республику через финансируемые Западом НКО и СМИ велико. Но собравшиеся на площади очень переживают, что их страну теперь из-за "закона об иноагентах" не примут в ЕС. Будто кто-то всерьез собирался это делать...

Тезис про то, что в России действует такой же закон и поэтому его принимать нельзя, ключевой. Западные СМИ с радостью подхватили идею: не особо разбираясь в вопросе, как один пишут: в Грузии люди выступают против российского влияния.

Многие демонстранты пришли к парламенту, надев желтые и голубые дождевики. НО едва ли они хотят для своей страны такую же судьбу, как у Украины. К чему привели Киев спонсируемые США и Европой политики, поняли уже не только в России.

Украинские депутаты, кстати, тоже времени зря не теряют. Призывают Зеленского надавить на партнеров. Пусть уже вводят войска НАТО. Ссылаются на ситуацию под Харьковом. Мол, Макрон же обещал - отправит солдат, если русские прорвут линию фронта. Украинцам тут же отвечают из-за океана: расскажите сначала, на что вы потратили наши миллиарды, если на фронте у вас все так плохо?

"Если войска Путина снова будут угрожать Харькову, это может деморализовать украинцев и их союзников. И может сложиться впечатление, что после двух лет, сотен тысяч жертв и миллиардов долларов мало что изменилось. Это, в свою очередь, возможно, усилило бы давление на украинских лидеров с целью заставить их вести переговоры о перемирии с Россией", - пишет New York Times.

Но Сергей Лавров четко дал понять: участвовать в переговорах на условиях Украины Россия не будет.

"Зеленский напрямую уже сказал о том, что мы сначала должны сколотить коалицию и закрепить окончательно эту формулу, а потом предъявить ее России. Там не о переговорах речь. Поэтому если Запад хочет биться на поле боя, как они говорят, то пожалуйста", - указал Лавров.

В Бундестаге все продолжают спорить: отправлять ли новое оружие киевскому режиму. Идеи - одна другой лучше. Ряд партий предложили защищать украинское воздушное пространство системами ПРО с территории стран НАТО. И только в СДПГ крутят пальцем у виска, напоминая коллегам про "красные линии". А вот Шольц пытается в это время как-то залатать дыры в бюджете. И просит украинцев, переселившихся в Германию, самим кормить себя. Миллион триста тысяч граждан Украины - сейчас в республике. Из 10 работают двое.

Нужно отдать Шольцу должное, он использовал убийственный аргумент: если вы трудоустроены и не имеете долгов, то ваше разрешение на пребывание в стране продлят. Подразумевается, что если нет, можете отправляться на фронт, вас на родине очень ждут. Тем более, что в Бундестаге на прошлой неделе уже прозвучало: Киев в принципе может рассчитывать на мужчин, которые бежали в Германию. Эту тему активно обсуждают политики в Швейцарии: депутаты двух крупнейших партий страны уже готовы помочь собрать чемоданы 11 тысячам украинцев.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"