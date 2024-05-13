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Карл III перестал чувствовать запахи

17:24
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Король Великобритании проходит лечение от рака

Король Великобритании Карл III перестал чувствовать вкус. Об этом пишет издание Daily Mail. Сам монарх связывает это с лечением от онкологии.

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Накануне Карл посетил Музей военной авиации в Гэмпшире. Там он встретился с ветераном Аароном Мэпплбеком. Бывший военный признался, что в прошлом году проходил курс лечения от онкологии яичек. И при химиотерапии потерял вкус. Монарх сказал, что с ним произошло то же самое.

Напомним, онкологическое заболевание у Карла III диагностировали 5 февраля. В начале мая в Великобританию прилетел младший сын короля принц Гарри. Однако монарх отказал ему в аудиенции.

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