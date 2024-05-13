Собянин рассказал, как можно посетить экскурсии в зданиях посольств разных стран

В Москве до конца мая проходят "Дни исторического и культурного наследия"

В Москве можно посетить более 70 отреставрированных объектов архитектуры. До конца мая в Москве проходит акция "Дни исторического и культурного наследия". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Желающие могут осмотреть Дворец пионеров и Театр эстрады. Среди интересных объектов также образец деревянного зодчества – дом Палибина. У него 200-летняя история.

Также организованы экскурсии в здания посольств некоторых стран. В частности, пустить к себе любопытствующих готовы диппредставительства Индии, Катара и Бразилии.

"Посольство Бразилии расположилось в главном доме городской усадьбы на Большой Никитской улице. Здание с необычным ромбовидным рисунком на фасаде считается лучшим образцом московской архитектуры конца XIX века", — написал Собянин.

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