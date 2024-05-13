Плановые отключения горячей воды в Москве перенесли на 20 мая из-за похолодания

На продолжительности отключений корректировка графика не скажется

Официальный сайт мэра и правительства Москвы сообщил, что плановые отключения горячей воды в столице начнутся с 20 мая.

"В связи с низкими температурами воздуха и возобновлением с 6 мая подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы ежегодные плановые отключения горячей воды в этом году стартуют с 20 мая. Отключение горячей воды – это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", - приводятся в публикации слова заместителя мэра Петра Бирюкова.

На продолжительности отключений - не более 10 дней - корректировка графика не скажется. Работы завершат до 25 августа.

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