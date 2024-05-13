Умер каскадер, работавший в фильме "Место встречи изменить нельзя"

Владимир Жариков скончался в возрасте 85 лет

В Москве скончался известный каскадер Владимир Жариков. Он работал в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "Д'Артаньян и три мушкетера". О смерти мастера сообщает в своем телеграм-канале Союз кинематографистов России.

Жарикову было 85 лет.

Он был не только каскадером, но и актером, поэтом, прозаиком. Защитил кандидатскую диссертацию по философии. В Одессе в 80-е годы он создал школу каскадера, которая просуществовала 10 лет. Затем работал в Москве и вырастил несколько поколений специалистов.

В фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" Жариков заменял сразу несколько актеров: женщину-милиционера в момент, когда ее сбивает машина, официантку, которую выбрасывает из окна Фокс, и самого преступника в сценах драк.

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