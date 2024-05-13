Путин провел первое совещание с обновленным Совбезом

В совещании принял участие новый секретарь Сергей Шойгу

Первое оперативное совещание с обновленным Советом безопасности России провел президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Совбез собрали впервые после кадровых перестановок в этом органе.

Напомним, накануне президент назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза. Ранее от этой должности был освобожден Николай Патрушев. Отмечается, что это было сделано в связи с переходом экс-секретаря "на другую работу". Сергей Шойгу предыдущие 12 лет возглавлял Министерство обороны.

Оперативные совещания с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин проводит регулярно. Последнее состоялось 19 апреля. На нем обсуждали запасы госрезервов и меры помощи населению в борьбе с наркотической угрозой.

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