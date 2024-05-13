Путин попросил членов Совбеза обратить внимание на отношения с СНГ

Страны Содружества остаются приоритетом внешней политики России

Нужно уделять больше внимания отношениям со странами СНГ. Об этом заявил Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности России, сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что эту работу нужно выстраивать "со всех точек зрения, включая организационные".

По словам Путина, тема взаимоотношений со странами СНГ остается приоритетной во внешней политике России.

На совещании, уже в качестве секретаря Совбеза, присутствует Сергей Шойгу. Также в заседании участвует Николай Патрушев.

Перестановки в совещательном органе президент произвел в воскресенье. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Шойгу на посту секретаря Совбеза будет одновременно заместителем председателя в комиссии по ВПК.

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