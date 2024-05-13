ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин попросил членов Совбеза обратить внимание на отношения с СНГ

19:29
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Страны Содружества остаются приоритетом внешней политики России

Нужно уделять больше внимания отношениям со странами СНГ. Об этом заявил Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности России, сообщает РИА Новости.

Путин провел первое совещание с обновленным Совбезом
Путин обсудил с Совбезом борьбу с наркологической угрозой

Глава государства подчеркнул, что эту работу нужно выстраивать "со всех точек зрения, включая организационные".

По словам Путина, тема взаимоотношений со странами СНГ остается приоритетной во внешней политике России.

На совещании, уже в качестве секретаря Совбеза, присутствует Сергей Шойгу. Также в заседании участвует Николай Патрушев.

Перестановки в совещательном органе президент произвел в воскресенье. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Шойгу на посту секретаря Совбеза будет одновременно заместителем председателя в комиссии по ВПК.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.