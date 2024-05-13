Зеленский провел кадровые чистки в СВР Украины

Уволен первый замглавы службы внешней разведки Украины Алексеенко
В украинской Службе внешней разведки произошли кадровые изменения. Владимир Зеленский издал указ, согласно которому с должности первого заместителя главы ведомства уволен Андрей Алексеенко. Документ опубликован на сайте офиса президента Украины.
Причины отставки в указе не приводятся. Из открытых источников известно, что Алексеенко занимал свой пост с осени 2017 года. Теперь на его место назначен Олег Луговской.
Напомним, последние несколько месяцев президент Украины производит кадровые перестановки в силовом блоке.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"