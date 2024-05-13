Зеленский провел кадровые чистки в СВР Украины

Уволен первый замглавы службы внешней разведки Украины Алексеенко

В украинской Службе внешней разведки произошли кадровые изменения. Владимир Зеленский издал указ, согласно которому с должности первого заместителя главы ведомства уволен Андрей Алексеенко. Документ опубликован на сайте офиса президента Украины.

Причины отставки в указе не приводятся. Из открытых источников известно, что Алексеенко занимал свой пост с осени 2017 года. Теперь на его место назначен Олег Луговской.

Напомним, последние несколько месяцев президент Украины производит кадровые перестановки в силовом блоке.

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