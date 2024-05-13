В России удовлетворили первый иск инвестора к Euroclear Bank

Суд включил в убытки не только дивиденды, но и стоимость погашенных облигаций

Первый в России иск инвестора к депозитарию Euroclear Bank удовлетворил арбитражный суд Москвы. Истец требовал возмещения убытков, причиненных незаконной блокировкой операций с ценными бумагами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридическую компанию, которая представляла дела истца в суде.

Суд посчитал, что к убыткам можно отнести не только заблокированные купонные доходы и дивиденды, но и номинальную стоимость облигаций, погашенных на дату оглашения решения. Таким образом, создан прецедент для последующих юридических решений.

Иски к Euroclear Bank в российских судах в последнее время стали массовым решением. Их предъявляют и банки, и физлица. Все они связаны с заморозкой депозитарием ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам. В июне 2022 года эти активы попали в шестой санкционный пакет ЕС.

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