Эстония обсуждает возможность отправки войск на Украину

Советник президента страны считает, что "не следует ограничивать умы"

В Эстонии изучают возможность отправить войска на запад Украины. Об этом заявил советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл. Он давал интервью изданию Breaking Defense.

"Нам не следует ограничивать свои умы тем, что мы можем сделать", – заявил политик.

Он считает, что необходимо рассмотреть все возможности. В частности. можно переложить на плечи эстонских военных тыловые задачи, чтобы освободить ВСУ для сражений на фронте.

Ролл отметил, что Эстония предпочла бы предпринять какие-либо шаги в рамках миссии НАТО. Но готова сделать их и в рамках иной, более мелкой коалиции.

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