ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эстония обсуждает возможность отправки войск на Украину

21:00
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Советник президента страны считает, что "не следует ограничивать умы"

В Эстонии изучают возможность отправить войска на запад Украины. Об этом заявил советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл. Он давал интервью изданию Breaking Defense.
Украина заявила о серьезном повреждении трех ТЭС

"Нам не следует ограничивать свои умы тем, что мы можем сделать", – заявил политик.

Он считает, что необходимо рассмотреть все возможности. В частности. можно переложить на плечи эстонских военных тыловые задачи, чтобы освободить ВСУ для сражений на фронте.

Ролл отметил, что Эстония предпочла бы предпринять какие-либо шаги в рамках миссии НАТО. Но готова сделать их и в рамках иной, более мелкой коалиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии Эстонии
Военнослужащие армии Эстонии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.