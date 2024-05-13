ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: пресечены попытки террористических атак со стороны Украины

21:36
  • понедельник
  • 13 мая 2024

ВСУ использовали противорадиолокационные ракеты и управляемые авиабомбы

С украинской стороны была попытка нанести террористические удары по территории Российской Федерации. Она успешно пресечена. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны страны.

В Белгороде упали два беспилотника
Люди несут цветы к стенду Белгородской области на выставке "Россия"

Отмечается, что атака была предпринята в 19 часов 30 минут.

Противник использовал противорадиолокационные ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники. Все они были направлены в сторону Белгородской области.

Всего, по данным ведомства. были сбиты две ракеты, шесть авиабомб и один беспилотник. Всех их уничтожили дежурными средствами ПВО. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.