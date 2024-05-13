Минобороны: пресечены попытки террористических атак со стороны Украины

ВСУ использовали противорадиолокационные ракеты и управляемые авиабомбы
С украинской стороны была попытка нанести террористические удары по территории Российской Федерации. Она успешно пресечена. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны страны.
Отмечается, что атака была предпринята в 19 часов 30 минут.
Противник использовал противорадиолокационные ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники. Все они были направлены в сторону Белгородской области.
Всего, по данным ведомства. были сбиты две ракеты, шесть авиабомб и один беспилотник. Всех их уничтожили дежурными средствами ПВО.