Минобороны: пресечены попытки террористических атак со стороны Украины

ВСУ использовали противорадиолокационные ракеты и управляемые авиабомбы

С украинской стороны была попытка нанести террористические удары по территории Российской Федерации. Она успешно пресечена. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны страны.

Отмечается, что атака была предпринята в 19 часов 30 минут.

Противник использовал противорадиолокационные ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники. Все они были направлены в сторону Белгородской области.

Всего, по данным ведомства. были сбиты две ракеты, шесть авиабомб и один беспилотник. Всех их уничтожили дежурными средствами ПВО.

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