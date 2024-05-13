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СМИ: семьи с детьми начали покидать Харьков

21:36
  • понедельник
  • 13 мая 2024

При этом обстановка в городе спокойная, отмечают журналисты

Семьи с детьми начали покидать Харьков. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

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Журналисты отмечают, что при этом обстановка в городе остается спокойной. Также появилась информация, что харьковчане стали снимать с продажи принадлежащие им авто. 

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что эвакуация жителей из Харькова не планируется. В городе все спокойно, и паники нет. Вывозить будут людей лишь из тех населенных пунктов, которые находятся рядом с линией боевого соприкосновения. А она достаточно далеко от города. 

В Госслужбе Украины заявили, что вывезено несколько тысяч человек из Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов. Эвакуация идет вторые сутки. 

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