СМИ: семьи с детьми начали покидать Харьков

При этом обстановка в городе спокойная, отмечают журналисты

Семьи с детьми начали покидать Харьков. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Журналисты отмечают, что при этом обстановка в городе остается спокойной. Также появилась информация, что харьковчане стали снимать с продажи принадлежащие им авто.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что эвакуация жителей из Харькова не планируется. В городе все спокойно, и паники нет. Вывозить будут людей лишь из тех населенных пунктов, которые находятся рядом с линией боевого соприкосновения. А она достаточно далеко от города.

В Госслужбе Украины заявили, что вывезено несколько тысяч человек из Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов. Эвакуация идет вторые сутки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"