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Женщина с ребенком упали в шахту лифта в Иванове

21:56
  • понедельник
  • 13 мая 2024

ЧП произошло в административном здании

Женщина с ребенком упали в шахту лифта с высоты четвертого этажа. ЧП произошло в административном здании в городе Иваново. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Ивановской области. 

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Предварительно установлено, что пострадавшие - 29-летняя мать и ее 2-летний ребенок - упали в шахту и получили травмы. Обоих госпитализировали.

Отмечается, что лифт был грузовой. Каким образом там оказались женщина и малыш - неизвестно. 

Сейчас начата прокурорская проверка. Она должна дать ответ, не нарушены ли были правила эксплуатации здания. 

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