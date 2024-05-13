Женщина с ребенком упали в шахту лифта в Иванове

ЧП произошло в административном здании

Женщина с ребенком упали в шахту лифта с высоты четвертого этажа. ЧП произошло в административном здании в городе Иваново. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Ивановской области.

Предварительно установлено, что пострадавшие - 29-летняя мать и ее 2-летний ребенок - упали в шахту и получили травмы. Обоих госпитализировали.

Отмечается, что лифт был грузовой. Каким образом там оказались женщина и малыш - неизвестно.

Сейчас начата прокурорская проверка. Она должна дать ответ, не нарушены ли были правила эксплуатации здания.

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