Женщина с ребенком упали в шахту лифта в Иванове

ЧП произошло в административном здании
Женщина с ребенком упали в шахту лифта с высоты четвертого этажа. ЧП произошло в административном здании в городе Иваново. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Ивановской области.
Предварительно установлено, что пострадавшие - 29-летняя мать и ее 2-летний ребенок - упали в шахту и получили травмы. Обоих госпитализировали.
Отмечается, что лифт был грузовой. Каким образом там оказались женщина и малыш - неизвестно.
Сейчас начата прокурорская проверка. Она должна дать ответ, не нарушены ли были правила эксплуатации здания.