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Редкую голландскую монету продали за 1 миллион евро на аукционе

22:09
  • понедельник
  • 13 мая 2024

За последние 130 лет ее продали в четвертый раз

В Нидерландах с аукциона продана редкая голландская монета. Это четверть гульдена. Она выпущена в 1891 году, а в 2024 продана за 1 миллион евро. Об этом сообщает телеканал NOS.

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Журналисты отмечают, что это самая большая цена, которую когда-либо заплатили за голландскую монету.

Всего таких монет две. Их выпустили сразу после вступления королевы Вильгельмины на престол. И на ней глава государства изображена в 10-летнем возрасте. Второй экземпляр платежного средства находится в распоряжении Нидерландского банка.

Первый экземпляр выставляется на аукцион за последние 130 лет в четвертый раз. Последний раз ее продавали в 2001 году. И тогда за нее покупатель заплатил эквивалент 45 тысяч евро.

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Редкая голландская монета
Редкая голландская монета
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