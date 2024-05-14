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Политолог Орлов прокомментировал выдвижение Белоусова

09:13
  • вторник
  • 14 мая 2024

Эксперт оценил кадровые перемены в правительстве

С решением каких задач связано выдвижение на пост министра обороны Андрея Белоусова? Как будет построено его взаимодействие с Сергеем Шойгу, который принял пост секретаря Совета безопасности? И можно ли говорить с учётом проводимых перестановок об изменениях приоритетов в экономическом курсе правительства?

Кадровые перемены в правительстве Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Я убежден, что задача Белоусова – заново настроить оборонный комплекс, а не превратить всю Россию, российскую экономику в большую военную машину", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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