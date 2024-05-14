МО России показало уникальные кадры работы штурмовиков группировки "Запад"

Они действуют на наиболее сложных участках фронта

Новые данные от Минобороны. Подразделения Западной группировки войск успешно отразили три контратаки противника в районе Спорного и Раздоловки. За сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли около 540 боевиков. Уничтожены два танка, в том числе немецкий "Леопард".

А это уникальные кадры работы штурмовиков группировки "Запад", которые действуют на наиболее сложных участках фронта. Расчеты дронов обнаружили хорошо замаскированные позиции боевиков, которые попытались атаковать наши подразделения. Но передвижение техники и радикалов было обнаружено и по ним нанесен удар. А потом штурмовые отряды зачистили лесополосу, выдавливая противника метр за метром. Командир взвода с позывным "Брат" награжден Орденом Мужества.

Мощную поддержку штурмовым отрядам у Часова Яра оказали экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Ивановские десантники работали ночью - это безопаснее и создает дополнительный эффект внезапности для противника. Термобарические снаряды выжигают все живое на позициях врага. Корректировка и контроль поражения целей идет в режиме реального времени с помощью беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"