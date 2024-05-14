Названы новые герои СВО

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Ефрейтор Евгений Мещеряков во время штурма опорного пункта ВСУ одним из первых ворвался на вражеские позиции и занял выгодный рубеж. Он уничтожил 10 украинских боевиков, а остальные под натиском нашей штурмовой группы спешно отступили. Вражеский опорник был взят без потерь.

Ефрейтор Евгений Давидчук должен был скрытно передислоцировать наше подразделение и доставить секретные документы в заданный район. Несмотря на артиллерийский и минометный огонь радикалов, водитель сумел вывести машину из-под обстрела и выполнить поставленную задачу.

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