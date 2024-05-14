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Российская ПВО сбила за ночь 25 снарядов "Вампир"

08:03
  • вторник
  • 14 мая 2024

ВСУ пытались снова атаковать Белгород

Киевский режим минувшей ночью предпринял очередную попытку устроить теракт на российской территории. Белгородскую область обстреляли реактивными снарядами, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 "Вампир". Двадцать пять реактивных снарядов уничтожили над Белгородской областью дежурные средства российской противовоздушной обороны.

Глава региона Вячеслав Гладков уточнил в Telegram, что в результате обстрела пострадала одна женщина. Она получила осколочное ранение позвоночника, бригада скорой помощи доставила раненую в больницу. Губернатор сообщил также, что взрывы повредили остекление в девяти многоквартирных домах, выбиты окна и поврежден фасад общеобразовательного учреждения, повреждены шесть автомобилей.

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