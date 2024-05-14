Российская ПВО сбила за ночь 25 снарядов "Вампир"

ВСУ пытались снова атаковать Белгород

Киевский режим минувшей ночью предпринял очередную попытку устроить теракт на российской территории. Белгородскую область обстреляли реактивными снарядами, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 "Вампир". Двадцать пять реактивных снарядов уничтожили над Белгородской областью дежурные средства российской противовоздушной обороны.

Глава региона Вячеслав Гладков уточнил в Telegram, что в результате обстрела пострадала одна женщина. Она получила осколочное ранение позвоночника, бригада скорой помощи доставила раненую в больницу. Губернатор сообщил также, что взрывы повредили остекление в девяти многоквартирных домах, выбиты окна и поврежден фасад общеобразовательного учреждения, повреждены шесть автомобилей.

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