ВС России нанесли удар по военному аэродрому ВСУ в Черкасской области

Поражен также пункт дислокации полиции в Харькове

Мощный удар нанесли минувшей ночью ВС России по военному аэродрому в Умани Черкасской области. Еще одной целью стал завод, где ремонтировалась военная техника ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик уточнил со ссылкой на своих коллег, что под удар попал аэродром, где садятся не только тяжелые борты на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолеты Су-27. Сейчас аэродром используется в качестве учебного центра для пилотов, курсанты – в основном из Харьковского национального университета внутренних дел. Также поражены склады и пункты временной дислокации, на которых происходит перераспределение подразделений для отправки на фронт, приводит рассказ Лебедева РИА Новости.

Также после полуночи зафиксирован прилет в районе закрытого завода сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш". По данным подполья, там ремонтируется и хранится военная техника. Очевидцы сообщили об очень мощном взрыве. А ранним утром два мощных взрыва прогремели в Харькове.

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