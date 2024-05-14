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ВС России нанесли удар по военному аэродрому ВСУ в Черкасской области

08:23
  • вторник
  • 14 мая 2024

Поражен также пункт дислокации полиции в Харькове

Мощный удар нанесли минувшей ночью ВС России по военному аэродрому в Умани Черкасской области. Еще одной целью стал завод, где ремонтировалась военная техника ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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Подпольщик уточнил со ссылкой на своих коллег, что под удар попал аэродром, где садятся не только тяжелые борты на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолеты Су-27. Сейчас аэродром используется в качестве учебного центра для пилотов, курсанты – в основном из Харьковского национального университета внутренних дел. Также поражены склады и пункты временной дислокации, на которых происходит перераспределение подразделений для отправки на фронт, приводит рассказ Лебедева РИА Новости.

Также после полуночи зафиксирован прилет в районе закрытого завода сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш". По данным подполья, там ремонтируется и хранится военная техника. Очевидцы сообщили об очень мощном взрыве. А ранним утром два мощных взрыва прогремели в Харькове.

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