Израиль нанес удар по лагерю беженцев Нусейрат

Есть погибшие

В секторе Газа жертвами авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев Нусейрат стали по меньшей мере 20 человек.

В эту часть анклава сейчас прибывает много людей – они бегут из Рафаха, судьба которого остается неизвестной. На окраине города сосредоточена большая группировка ЦАХАЛ, готовая начать в ближайшие дни полномасштабное вторжение. Переговоры между Тель-Авивом и Вашингтоном пока никаких результатов не дали.

По всему миру продолжаются пропалестинские акции. Против студентов, которые забаррикадировали входы в здание университета в Амстердаме, полиция применила силу. Спецназ при помощи дубинок попытался удалить их с территории вуза. В ответ толпа скандировала "Позор!".

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