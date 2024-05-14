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Байден подписал закон о запрете импорта урана из России

08:37
  • вторник
  • 14 мая 2024

В России предупредили о рисках, которыми это грозит

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта необлученного низкообогащенного урана из России в Соединенные Штаты. Об этом в понедельник, 13 мая, рассказали в пресс-службе Белого дома.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что подписанный Байденом запрет поможет укрепить "энергетическую и экономическую безопасность" США за счет снижения "зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики".

Однако российский посол в США Анатолий Антонов предупредил, что финансовые потери для США от этого решения будут куда больше, чем для России. Белый дом продолжает провальные попытки нанести Москве стратегическое экономическое поражение, но запрет импорта урана Вашингтоном приведет лишь к новым потрясениям в международных экономических отношениях, цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Байден запросил у Конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана. По замыслу президента США, отраженному в проекте бюджета на 2025 год, инвестирование этой суммы в американских производителей позволит Вашингтону отказаться от поставок ядерного топлива из России.

Глава управления по ядерной энергетике при Министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявляла, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива угрожает национальной безопасности страны, поскольку около 20% топлива реакторов США поступает в страну по контрактам с российскими поставщиками.

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