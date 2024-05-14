Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Политик встретится с президентом Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 14 мая, прибыл в украинскую столицу Киев. Заранее эту поездку не анонсировали.

Как сообщает Associated Press, американский политик "прибыл во вторник в Киев с необъявленной дипломатической миссией", он "подчеркнет приверженность администрации Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины".

В Госдепе рассказали, что у Блинкена планируются встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они будут обсуждать, в числе прочих тем, помощь Соединенных Штатов Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия украинским военным, попеняв западных донорам на недостаточно быстрое решение соответствующих вопросов. По его мнению, "за политическими решениями должна следовать реальная логистика — фактическое получение оружия нашими солдатами".

При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отмечал, что Вашингтон, помогая Киеву, "принимает во внимание", что передаваемая ВСУ военная техника может быть захвачена, а американские технологии могут оказаться в руках другой страны.

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