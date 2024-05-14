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МГУ отчислил собиравшего деньги для ВСУ студента

08:53
  • вторник
  • 14 мая 2024

С шестого курса медфака

Из МГУ отчислили украинского студента Сергея Гулько за попытки собрать деньги для ВСУ.

"Нам неизвестно, чтобы Гулько С. В., находясь в стенах университета, публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения", - заявили "РИА Новости" в пресс-службе факультета.

Студент обучался как иностранный гражданин на платной основе на шестом курсе факультета фундаментальной медицины (ФФМ). Претензий к его успеваемости не было.

Уроженца Одессы задержали в Москве 3 апреля. Его арестовали на 10 суток за отказ предъявить полиции документы. Затем в его социальных сетях нашли публикации с "экстремистскими лозунгами", в которых призывал собирать деньги на нужды ВСУ и к ударам по Москве. 26 апреля Тверской районный суд назначил ему арест еще на 12 суток по двум протоколам.

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