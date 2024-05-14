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Главу Пентагона попросили рассказать о последствиях ядерного взрыва в космосе

08:31
  • вторник
  • 14 мая 2024

Якобы из-за угроз со стороны Москвы

Палата представителей конгресса США предлагает главе Минобороны Ллойду Остину отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе.

Это нужно сделать не позднее 28 февраля 2025 года, говорится в проекте оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, передает РИА Новости.

В Конгрессе обеспокоены сообщениями о том, что Россия якобы ведет работу над "противоспутниковым средством с использованием ядерного оружия".

Ранее американские СМИ написали о том, что Россия ведет работу над ядерным космическим оружием. Москва эту информацию отвергает, заявив о приверженности своим обязательствам по неразмещению оружия в космосе.

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