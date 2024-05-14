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Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области

09:19
  • вторник
  • 14 мая 2024

Такое решение принято из-за обострения ситуации на фронте

В городах Белополье и Ворожба Сумской области Украины началась эвакуация населения. Об этом в понедельник, 13 мая, рассказал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Как уточнил политик, жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин.

Людей будут размещать в местах компактного проживания на территории области, цитирует Артюха РИА Новости.

Этому предшествовали сообщения украинских средств массовой информации о том, что семьи с детьми начали массово покидать Харьков, хотя в целом обстановка в городе остается спокойной, а официально эвакуацию городские власти не объявляли.

В Генштабе Вооруженных сил Украины признали, что российские военные достигли "тактического прогресса" в Харьковской области и продолжают атаковать украинские позиции, имея определенный "тактический успех".

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