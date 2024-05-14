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Президент Сербии объяснил решение встретиться с Еленой Зеленской

09:05
  • вторник
  • 14 мая 2024

Первая леди Украины приехала в Белград

Белграду нужно сотрудничать с Киевом, не признавшим Косово. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, объясняя, почему он решил принять в своей стране супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену, а также главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Вучич заверил, что принимает Зеленскую и Кулебу "не потому что бесхребетный", а потому, что нельзя "не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии".

Сербский политик заявил, что у него "есть задача и обязанность просить их не быть на другой стороне при голосовании" в Совете Европы по приему Косово, а также "чтобы не были против нас в Генеральной ассамблее ООН", сообщает РИА Новости.

Ранее Вучич заявлял, что украинцы, проживающие в Сербии, преимущественно поддерживают политику президента России Владимира Путина, в отличие от приехавших в страну россиян.

Сербский президент также предупредил, что западные страны действительно могут отправить свой воинский контингент на Украину для участия в боевых действиях. Он напомнил, что аналогичным образом развивалась ситуация с поставками западных вооружений и боевой техники киевскому режиму.

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