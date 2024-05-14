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План "Перехват" введен в Харьковской области из-за массового бегства бойцов ВСУ

09:01
  • вторник
  • 14 мая 2024

На всех дорогах появились блокпосты

Усиленные блокпосты появились на дорогах Харьковской области. В регионе введен план "Перехват". Поводом стало массовое бегство бойцов ВСУ, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По данным Марочко, мобильные блокпосты усилены бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков. Сотрудники МВД и СБУ проверяют у всех документы и досматривают автотранспорт. В результате на дорогах возникли километровые пробки.

Ранее в генштабе ВСУ сообщили, что российские войска активизировались в районе Волчанска. В связи с продвижением ВС России украинское командование перебрасывает в Харьковскую область резервы, передает ТАСС.

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