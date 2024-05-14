Под Волгоградом вагоны грузового поезда сошли с рельсов

Произошел пожар

В МЧС раскрыли подробности происшествия с грузовым поездом в Волгоградской области.

Инцидент произошел на станции Котлубань. С рельсов сошли несколько вагонов из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", говорится в сообщении ведомства. Движение на участке пути было остановлено, пассажиров предупредили о возможности задержки поездов.

Горели цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами. В настоящий момент огонь потушен, пострадавших нет. Движение поездов восстановлено по одному пути.

Telegram-канал Baza пишет, что в грузовой состав попал украинский беспилотник. С рельсов сошли девять вагонов.

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