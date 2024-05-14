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Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

09:16
  • вторник
  • 14 мая 2024

В школах выполнят внешнюю и внутреннюю отделку

В Москве стартовала масштабная программа капитального ремонта школ. И в этом году работы начнутся в первых 50 зданиях. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в дальнейшем в программу будут включать ежегодно до 100 объектов.

В школах выполнят внешнюю и внутреннюю отделку, обновят инженерные коммуникации, помещения оснастят современным оборудованием и мебелью. Вместо предметных классов появятся универсальные и специализированные кабинеты для практических занятий.

Модернизируют библиотеки. Организуют удобные зоны отдыха, где также будут проводить различные мероприятия и работать над групповыми проектами.

Ранее сообщалось, что в Москве более чем в три раза увеличены гранты наиболее одаренным учащимся детских школ искусств и творческих колледжей.

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