Элита спецназа ВСУ спасается бегством

Российские Вооруженные силы нанесли массированные удары по инфраструктуре противника. Мощные взрывы прогремели в Умани, где находится военный аэродром, склады и пункты временной дислокации боевиков. Подобные сообщения приходят из Днепропетровска и Харькова. Именно на харьковском участке фронта сейчас идёт активное продвижение наших войск.

Окраина городка Липцы на Харьковщине. Под прикрытием "брони" десантники начинают захват опорного пункта в лесополосе. Группировка "Север" давит огнем так, что националисты не успевают окапываться.

А вот кадры, сделанные боевиками уже в Волчанске. "Чили" - это позывной командира запрещенного в России нацбатальона "Кракен". Вот он прижался к земле и боится подняться. Идет прямой огневой контакт с российскими штурмовиками. Нервы у террористов не выдерживают. Элита спецназа ВСУ спасается бегством.

А вот как выглядит наспех выкопанная линия обороны ВСУ под Харьковом. Окопы в половину роста. И несколько блиндажей из бревен и глины. Такие тяжелый огнемет взломает первым же выстрелом. Поэтому боевики и сдаются в плен десятками. Понимая, что противопоставить российским войскам особо нечего.

Всего за 5 дней наступления российские подразделения взяли под контроль 260 квадратных километров территории. Освободили 13 поселков. Сегодня утром противник оставил еще один - деревню Лукьянцы.

В эти минуты при поддержке авиации идет штурм двух главных укрепрайнов ВСУ. В городках Липцы и Волчанск. Потеря этих позиций откроет российской группировке прямую дорогу на сам Харьков.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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