Будущее Украины Запад не интересует

В Киев с необъявленным визитом прибыл госсекретарь США. Энтони Блинкен обсудит с украинским руководством ситуацию на фронте и военную помощь. В Белом доме уверяют, что всеми силами пытаются ускорить поставки, а также уговаривают союзников поделиться вооружением.

Ровно за неделю до окончания президентского срока Зеленского в Киев с необъявленным визитом, ночным поездом через Польшу, прибывает госсекретарь США. Написав перед этим в соцсети, что едет показать непоколебимую поддержку Украины.

Вероятно, поездка чиновника планировалась экстренно. Да и сложно поверить, что Энтони Блинкен только ради поддержки Зеленского забросил дела на Ближнем Востоке. Это первый визит госсекретаря в Киев после того, как Вашингтон передал военной техники на сумму более 60 миллиардов долларов. А продвижений вперёд на фронте не наблюдается, только назад.

В Германии опять поскребли по сусекам и решили отправить ВСУ ещё одну систему ПВО. А вот истребители F-16, которые Зеленский просит уже который год, придётся подождать ещё. Накануне в Киеве ликовали: немецкий журналист на саммите премьеров северных стран взял интервью у главы правительства Дании и сообщил в соцсетях: самолеты прибудут уже через месяц. Но, оказалось, впопыхах напутал с переводом - месяц будет не один.

Страны, которые еще вчера яро выражали поддержку Киеву, видимо, уже сомневаются – а стоит ли обеспечивать ВСУ оружием, если оно ничего не меняет на фронте. А американские подачки, несмотря на их масштаб, способны разве что продлить агонию киевского режима.

"Я не собираюсь утверждать, что передача пакетов военной помощи будет происходить еженедельно. Как раз в ближайшие дни у нас вновь будет отправка со складов Пентагона. Мы пытаемся по-настоящему ускорить темпы. Из-за задержки финансирования Украина оказалась в тупике, и мы стараемся ей помочь выбраться из этой ямы как можно скорее", - заявил Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности.

Но по большому счёту будущее Украины Запад не интересует. "Что касается восстановления Украины после войны, это, конечно, важно, но сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать. Это просто обойдется очень дорого. Поэтому профилактика дешевле, чем ремонт", - сказал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Вот уже в Эстонии всеми силами решили помочь Киеву одержать верх. Там обсуждают отправку своих войск на Украину. Идея в том, чтобы пополнить тыловые отряды, а высвободившиеся подразделения ВСУ отправить на передовую.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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