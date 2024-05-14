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В Уфе стартовала конференция дискуссионного клуба "Валдай"

14:47
  • вторник
  • 14 мая 2024

В городе собрались политики и эксперты из разных стран

Вопросы безопасности и регулирования трудовой миграции сегодня обсуждают в Уфе. Там открылась центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай".

Участвуют политики и эксперты из стран региона, а также гости из Индии и Китая. На фоне антироссийских санкций сотрудничество с этими государствами становится более перспективным. Растут инвестиции и объём двусторонней торговли. Но стратегический диалог включает и другие темы. В том числе противодействие экстремизму. Эксперты разработают рекомендации по широкому спектру вопросов.

"Уфа в этом смысле глубоко не случайный выбор, потому что Башкортостан тесно связан с Центральной Азией и на уровне экономическом, и на уровне культурном, историческом, и экспертном. Нам кажется очень важным, чтобы эксперты из российских регионов встречались со своими коллегами для того, чтобы прямо и открыто обсудить наиболее важные вопросы", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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Конференция дискуссионного клуба "Валдай"
Конференция дискуссионного клуба "Валдай"
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