Зрители ТВЦ собирают средства на лечение трехлетнего Ярослава Боталова

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о трехлетнем Ярославе Боталове из Перми. Мальчик борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Ребёнок уже перенёс несколько тяжелейших курсов химиотерапии. Но болезнь не отступает. Спасти Ярослава может только срочная пересадка костного мозга. Но сначала требуется провести тотальное облучение, а до и после трансплантации мальчику понадобится большое количество сопроводительных препаратов. Общая стоимость необходимого лечения - почти пять миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ярослава. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Трёхлетний Яруша очень хорошо знает, где находится сердце. Докторов не боится. Он вообще мальчик общительный и очень добрый. Любит спасать всех с помощью игрушечных роботов. И помогать домашним по хозяйству.

С аппетитом у ребёнка серьёзные проблемы. Начались они с того самого страшного дня, когда поднялась высокая температура, а антибиотики не помогали. Затем кашель с одышкой, пневмония, реанимация. И диагноз: острый лимфобластный лейкоз.

"Когда ребенок настолько долгожданный… Невозможно описать словами, что ты чувствуешь, когда тебе говорят, что у него – рак", - говорит Елена Боталова, мама Ярослава.

Бабушка те, кошмарные дни боится вспоминать. Радуется сейчас каждому шагу любимого внука, который после первого блока химиотерапии не мог ходить. "Назначили химию. Первую, вторую, третью. Очень тяжело переносил. И ножки отказали, и ожог был. Это ужасно!" – вспоминает Лариса Жунёва, бабушка Ярослава.

Ожоги - реакция на уже высокодозную химиотерапию, поскольку стандартная ребенку не помогала. "Вся кожа, весь рот - не был похож на рот. Там сплошное месиво было кровавое. Он не то что не мог кушать. Он разговаривать даже не мог. Ему назначили сильное обезболивающее и подключили внутривенное питание", - рассказала мама Ярослава.

После такого интенсивного лечения болезнь ненадолго отступила. Мальчик в ремиссии, но если прямо сейчас не начать необходимую терапию, рак вернется и продолжит уничтожать беззащитный организм Ярослава.

"Острый лимфобластный лейкоз Т-клеточный вариант высокой группы риска, как у Ярослава, это достаточно агрессивное заболевание. Если Ярослав не получит своевременно аллогенную трансплантацию костного мозга, то, к сожалению, у него крайне высокий риск развития рецидива заболевания. И при последующих рецидивах гораздо более высокий риск летального исхода", - пояснила Жемал Рахманова, врач-гематолог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

В отделении лучевой терапии Ярослав не выпускает из своих ладошек дрожащие от волнения руки мамы. Доктор говорит: выход один. Чтобы спасти ребенка, перед трансплантацией костного мозга необходимо провести тотальное облучение.

"Целью данной процедуры является уничтожение опухолевых клеток во всем теле, во всем организме. А также уничтожение клеток собственного костного мозга Ярослава, чтобы в дальнейшем донорский костный мозг прижился и не вступал в конфликт с его собственным костным мозгом", - отметил Алексей Михайлов, заведующий отделением лучевой терапии медицинского института им. Березина Сергея.

После тотального облучения и пересадки мальчику предстоит еще один важный этап. "После аллогенной трансплантации, так как мы полностью убираем иммунитет, Ярослав находится в группе высокого риска тяжелых инфекционных осложнений. И поэтому нам необходимы препараты сопроводительной терапии, которые позволят снизить риски этих токсических осложнений", - пояснила Жемал Рахманова.

Чтобы перенести операцию и восстановиться, Ярославу нужен целый ряд препаратов. Стоимость которых вместе с тотальным облучением тела очень большая. Почти 5 миллионов рублей! Семья в отчаянии. У мамы в глазах - слёзы. И надежда.

"Мы со всем справимся. Конечно, с помощью неравнодушных людей, которые смогут помочь Ярославу", - говорит Елена Боталова.

Мальчик маму успокаивает, как может. Постоянно целует и гладит. Ведь он так её любит! А мама Яруши очень верит, что ей помогут сохранить самое главное – драгоценную жизнь единственного сына.

Ещё раз напомним - у Ярослава нет возможности ждать, смертельная болезнь быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ярослава Боталова, программа 1953

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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