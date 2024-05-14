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Иноагенту Макаревичу* грозит уголовное дело в России

09:37
  • вторник
  • 14 мая 2024

Его подозревают в нарушении правил деятельности иноагента

Основателю музыкальной группы "Машина времени" Андрею Макаревичу* (признан в России иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр) грозит возбуждение уголовного дела. Об этом во вторник, 14 мая, рассказали в российских правоохранительных органах.
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Как пояснил собеседник ТАСС, дело может быть возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

Без внимания не останется и общение Макаревича* с пранкерами Вованом и Лексусом, в ходе которого музыкант признался в поддержке Вооруженных сил Украины и высказался с защиту украинского националиста Степана Бандеры. В российских правоохранительных органах назвали это поводом для проведения процессуальной проверки на предмет экстремизма.

Андрей Макаревич* был признан иностранным агентом решением Министерства юстиции России в сентябре 2022 года. Артист неоднократно высказывался против российской специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию, порочащую власти и армию России. При этом Макаревич* постоянно проживает в Израиле и периодически дает концерты в недружественных России странах.

После обнародования пранкерами Вованом и Лексусом признаний Макаревича* в поддержке ВСУ депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил пожизненно закрыть музыканту-иноагенту въезд в Россию, а также признать его экстремистом и террористом.

* признан в России иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр

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Андрей Макаревич*
Андрей Макаревич*
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