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Венгрия пригрозила заблокировать новый пакет антироссийских санкций

10:04
  • вторник
  • 14 мая 2024

Он может стать уже четырнадцатым

Венгрия настороженно относится к предложению Евросоюза ввести санкции, которые затронут ввоз сжиженного природного газа (СПГ) из России, а потому грозится заблокировать меры, способные спровоцировать скачок цен на энергоресурсы в Европе. Об этом рассказали осведомленные дипломатические источники, которых цитирует Politico.
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По информации источников, во время дискуссий по рестрикциям на уровне послов стран ЕС Венгрия выразила настороженное отношение к этому предложению, хоть открыто и не выступила против него.

Представитель Будапешта предупредил, что Венгрия заблокирует любые меры, которые могут оказать негативное воздействие на газовый рынок Евросоюза.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Запад наращивает санкции против России совершенно бездумно — никто не анализирует результат введения ограничений. При этом, по мнению дипломата, все было совершенно очевидно еще после "крымских" рестрикций.

Однако западных политиков сдерживает страх возможных последствий. Источники рассказали, что в Евросоюзе боятся, что, если заложат замороженные активы России, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом. По этой причине варианты закладывания или полной конфискации российских активов уже не рассматриваются, уверяют источники.

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